Заболеваемость туберкулезом в Казахстане снизилась на 11%

Заболеваемость туберкулезом в Казахстане по итогам первого полугодия 2026 года снизилась на 11% — с 3 265 до 2 919 случаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В Казахстане по итогам первого полугодия 2026 года зарегистрировано 2 919 случаев туберкулеза против 3 265 случаев за аналогичный период прошлого года. Таким образом, заболеваемость снизилась на 11%. Показатель составил 14,23 случая на 100 тысяч населения. Такие данные представила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК.

— Среди подростков заболеваемость снизилась на 20,4%, положительная динамика отмечается и среди детей до 14 лет. Вместе с тем почти треть случаев у детей выявляется после самостоятельного обращения за медицинской помощью, что требует усиления ранней диагностики, — отметили в ведомстве.

Количество рецидивов туберкулеза снизилось на 12,1%.

Флюорографическим обследованием охвачено 95,9% населения из групп высокого риска. Охват новорожденных вакцинацией БЦЖ составил 88,5%. В регионах продолжится информационно-разъяснительная работа с родителями по вопросам вакцинации.

С апреля по июнь в рамках нового формата государственного контроля и надзора проведен мониторинг объектов здравоохранения. Им было охвачено 99,6% объектов.

Основное внимание при проверках уделялось соблюдению требований инфекционного контроля, проведению профилактических обследований и раннему выявлению туберкулеза среди детей.

По итогам мониторинга выдано 7 144 предписания, более 60% из них уже исполнены. По выявленным нарушениям также приняты предусмотренные законодательством меры реагирования.

Напомним, ранее в одно из школ Петропавловска открытую форму туберкулеза выявили у 16-летнего подростка.