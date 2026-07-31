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    Открытую форму туберкулеза выявили у подростка в Петропавловске

    16-летний учащийся одной из школ Петропавловска прошел флюорографическое обследование, в результате которого у него было обнаружено опасное заболевание, передает корреспондент Kazinform.

    больница
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В социальных сетях сообщается, что заболевший ребенок является учеником петропавловской школы национального возрождения № 17. По словам горожан, родителям учащихся этой школы позвонили медицинские работники и предупредили о необходимости пройти обследование.

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области, 14 июля из медицинской организации поступило экстренное сообщение в связи с выявлением у подростка бактериовыделяющей формы туберкулеза (МБТ+).

    В связи с этим ведомство в рамках своей компетенции приступило к проведению противоэпидемических мероприятий. В очаге заболевания провели заключительную дезинфекцию, а также обследовали контактировавших с больным лиц — членов семьи, одноклассников, школьных учителей и технический персонал. Кроме того, проводится эпидемиологическая проверка в отношении медицинских организаций, к которым был прикреплен подросток и в которых было выявлено заболевание.

    По словам специалистов, в первом полугодии текущего года в регионе снизилось количество заболевших туберкулезом. Было зарегистрировано 68 вновь выявленных случаев туберкулеза. Это на 20% или на 17 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году за соответствующий период заболевание выявили у 85 человек.

    Уровень заражения туберкулезом среди детей в возрасте до 18 лет не изменился. С начала года в Петропавловске зарегистрировано 3 случая туберкулеза, не выделяющего бактерии.

    Ранее сообщалосью, что смертность от туберкулеза снизилась на четверть в Казахстане. 

    Здравоохранение Петропавловск Регионы Казахстана Дети Медицина туберкулез Общество школа
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор