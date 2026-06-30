Смертность от туберкулеза снизилась на четверть в Казахстане

По итогам пяти месяцев текущего года заболеваемость туберкулезом в Казахстане снизилась на 13,1%, а смертность — на 25%, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК .

По данным ведомства:

заболеваемость составила 28,6 случая на 100 тысяч населения

распространенность заболевания снизилась на 14% — до 37 случаев на 100 тысяч населения

смертность — до 0,7 случая на 100 тысяч населения.

Среди детей в возрасте до 17 лет заболеваемость туберкулезом сократилась на 5,7%. При этом в 2024 и 2025 годах в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от этого заболевания среди детей.

За указанный период 70% пациентов начали лечение амбулаторно с первого дня. Из них 39,2% проходили видеонаблюдаемое лечение с использованием смартфонов, 57,5% получали терапию в кабинетах непосредственно контролируемого лечения, еще 3,3% — в дневных стационарах или с помощью мобильных бригад. Более 95% пациентов, проходящих амбулаторное лечение, обеспечены мерами социальной поддержки.

В Минздраве отметили, что диагностика, лечение и профилактика туберкулеза проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Современные экспресс-методы позволяют выявить заболевание и определить лекарственную устойчивость возбудителя в течение двух часов.

Для лечения применяются рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения короткие полностью таблетированные схемы терапии. Эффективность профилактического лечения достигла 92,8%.