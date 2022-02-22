Заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,3 раза в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан демонстрирует значительные темпы снижения заболеваемости туберкулезом. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций Алматы сообщил директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК Малик Аденов. Он также сообщил о старте месячника по борьбе с туберкулезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом показатель заболеваемости туберкулезом за последние 10 лет снизился в 2,3 раза. Если еще в 2011 году на 100 тысяч человек выявлялось свыше 81 случая зараженных, то уже в 2021 году - 35,9. Кроме того, благодаря профилактическим обследованиям снизился показатель заболеваемости детей в возрасте от 0 до 17 лет, также удалось значительно снизить уровень смертности от туберкулеза.

Как отметил Малик Аденов, в Казахстане наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу.

«В нашей стране профилактика, диагностика и лечение туберкулеза проводятся бесплатно. Казахстан относится к числу немногих стран, которые за счет бюджетных средств внедрили самые современные методы ранней диагностики, лечения и профилактики туберкулеза в соответствии с международными стандартами. Для раннего выявления туберкулеза внедрены ускоренные методы бактериологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза, соответствующие международным стандартам и рекомендованные ВОЗ», - заявил спикер.

Он сообщил, что сегодня оборудованием для быстрой диагностики заболевания обеспечены все региональные противотуберкулезные учреждения и лаборатории районного уровня (всего 128 аппаратов XpertMTB/RIF). Практически 99,9% случаев туберкулеза выявляют благодаря новейшему экспресс-методу диагностики.

«Эффективность лечения больных туберкулезом в стране одна из самых высоких в мире, в 2021 году среди впервые выявленных больных с чувствительным туберкулезом она составила 87,5%, а туберкулеза с лекарственной устойчивостью – 82,5%, что соответствует мировым стандартам», - добавил М. Аденов.

По словам спикера, таких показателей удалось достичь благодаря усилению основных мер по предотвращению распространения туберкулеза. Кроме профилактики и лечения в Национальном научном центре фтизиопульмонологии заботятся о том, чтобы в обществе не дискриминировали заболевших.

В рамках месячника, который стартует 24 февраля и завершится 24 марта во Всемирный день борьбы с туберкулезом, запланированы консультации фтизиатров, фтизиопедиатров, флюорографические осмотры населения страны, широкомасштабные акции.

Малик Аденов призвал население страны при первых же признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью. При своевременном выявлении и непрерывном лечении туберкулез полностью излечим. Люди, переболевшие туберкулезом, могут учиться, работать, рожать здоровых детей и жить полноценной жизнью, не представляя опасности для окружающих.