Заболеваемость туберкулезом растет в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане за первый квартал текущего года 15 человек заболели туберкулезом, из них двое - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Талдыкоргана Сакен Мельдебаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что после этих случаев, санврачи города обследовали все зарегистрированные дома и очаги, организовали противоэпидемические мероприятия по профилактике туберкулеза, проводили флюорографические и лабораторные обследования находящихся в контакте.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области, заболеваемость туберкулезом в Талдыкоргане растет с каждым годом. К примеру, в 2021 году по городу зарегистрировано 46 случаев, а в 2022 году эта цифра уже составила 74.

Сакен Мельдебаев отметил, что в городе проводится большая работа по профилактике заболевания: месячник по борьбе с туберкулезом, различные акции, лекции среди населения, семинары в учебных заведениях, заседания медицинских советов с медорганизациями.

По его словам, профилактика туберкулеза начинается в роддоме. Младенцам на 1-3 день после рождения делается вакцинация БЦЖ, а ревакцинацию проводят в 6 лет.

Заместитель директора центра фтизиопульмонологии Жетысуской области Ертай Кобелдесов добавил, что один раз в год людям необходимо проходить обследование на туберкулез у терапевта или фтизиатра, также они должны вести здоровый образ жизни.

«Данные меры позволят укреплять организм естественным путем и не допускать сбоев в его иммунной системе. Правильный распорядок дня, нормированный режим труда, сбалансированность умственных и физических нагрузок в сочетании с отдыхом, регулярное, своевременное, здоровое питание с присутствием необходимого количества жиров, углеводов, белков - основной задел для повышения уровня реактивности нашего иммунитета», - сказал врач.

«Туберкулез может начинаться достаточно быстро, а может протекать без влияния на самочувствие больного. Для того, чтобы излечиться от туберкулеза необходимо полностью пройти весь курс лечения под наблюдением врача. Лечение должно продолжаться шесть и более месяцев. Принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты и не допускать перерывов в лечении. Своевременно выполнять все предписания врача», - заметил Ертай Кобелдесов.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости туберкулезом в СКО.