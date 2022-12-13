Заболеваемость скарлатиной в СКО возросла в 11 раз

13 Декабря 2022, 16:28

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 11 месяцев зарегистрировали 522 случая скарлатины. В прошлом году заболевших было всего 45, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев на брифинге отметил, что большая части заболевших – 415 человек – жители Петропавловска. Среди районов скарлатину не выявили только в Тимирязевском, Уалихановском и Шал акына.

Основная масса заболевших – дети в возрасте до 14 лет. На них приходится 94 % случаев.

«Все случаи протекают в легкой форме. Классов, закрытых на карантин, нет. В детских садах – три группы. Карантин возможен только в дошкольных учреждениях до шести лет. Контактные не изолируются, заболевшие проходят лечение амбулаторно, под наблюдением медработника. Показаниями для госпитализации являются возраст до двух лет, сопутствующие заболевания. И в том случае, если нет возможности для изоляции. Например, воспитанники домов ребенка», - отметил А. Жуматаев.

Инкубационный период скарлатины – 10 дней. Возможно протекание в атипичной форме, без характерной сыпи.