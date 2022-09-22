22 Сентября 2022, 09:17

Заболеваемость скарлатиной в 14 раз выросла в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев на заседании акимата проинформировал об эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за восемь месяцев в области не зарегистрировали ни одного случая заболевания по 54 инфекционным и паразитарным заболеваниям, в том числе вакциноуправляемыми и особо опасным инфекциями, брюшным тифом и паратифами, менингококковой инфекцией, клещевым сыпным тифом, малярией.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась заболеваемость по 21 инфекционным и паразитарным заболеваниям. В частности, педикулезом - почти на 48%, острыми респираторными вирусными инфекциями - на 24%, коронавирусом - на 18%, острыми кишечными инфекциями - на 10%, клещевым вирусным энцефалитом - на пять случаев, лямблиозом - на три случая», - сообщил Асет Жуматаев.

В то же время отмечается рост показателей заболеваемости по 24 инфекционным и паразитарным заболеваниям. В том числе скарлатиной - в 14 раз, ветряной оспой - в три раза, риккетсиозом - в 2,2 раза, туберкулезом - на 27%, энтеробиозом - на 14%, гриппом - на 27 случаев, острыми вирусными гепатитами - на девять случаев.