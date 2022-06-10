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    10:13, 10 Июнь 2022 | GMT +6

    Заболеваемость серозным менингитом выросла в четыре раза в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Алматы зарегистрировали 157 случаев серозного менингита, что на 19,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что в городе наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости серозным менингитом энтеровирусной этиологии.

    «Из 157 случаев лабораторное подтверждение получено в 49 случаях (в 2021 году – два случая): среди школьников - 36,7%, неорганизованных детей – 16,3%, детей, посещающих детские дошкольные организации – 42,9%, педагогов - 2,0% и прочего контингента – 2,0%», - уточнили в пресс-службе ДСЭК.

    Энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, вызываемых вирусами рода энтеровирусов (кишечных вирусов), характеризующихся синдромом интоксикации и разнообразием клинических проявлений, среди которых чаще регистрируется серозный менингит.

    Энтеровирусами можно заразиться через загрязненные продукты питания, овощи и фрукты, воду, при купании в открытых водоемах, бассейнах, при непосредственном контакте с вирусоносителем или через обсемененные предметы домашнего обихода, также при кашле, чихании через мельчайшие капельки слюны, мокроты.

    Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от 3 до 6 лет, с возрастом восприимчивость организма к возбудителям инфекции снижается и, соответственно, взрослые серозным менингитом болеют значительно реже. Наиболее тяжелое течение заболевания проявляется у детей в возрасте до 1 года.

    Чаще всего заболевание начинается с легких признаков простуды. Позже появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и даже судороги. При появлении первых подозрительных признаках заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, так как энтеровирусная инфекция, в том числе серозный менингит опасны своими последствиями - потеря слуха и зрения, задержка развития психики.


    Теги:
    Общество Алматы Здравоохранение
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