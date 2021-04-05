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    17:22, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Заболеваемость по коронавирусу в апреле будет расти: главный санврач Алматы дал прогноз

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз на апрель по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в РСК у главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина спросили, какой прогноз по заболеванию коронавирусом в апреле, какой сценарий ожидать, сколько зараженных прогнозируется в апреле и когда должна снизиться ежесуточная заболеваемость с учетом вакцинации?

    «Я думаю, что в апреле будет еще продолжаться рост заболеваемости, поскольку вы видите это необычный вирус. Его инкубационный период короткий. Заражаемость очень высокая. Поэтому мы считаем, что в апреле будет рост по сравнению с мартом. Мы разработали и пессимистичный и оптимистичный прогноз. Мы думаем, что заболеваемость будет расти», - сказал Ж. Бекшин.

    Напомним, 2 апреля главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин смягчил ограничительные карантинные меры. ТРЦ и рынкам, кафе, салонам красоты, горному курорту «Шымбулак», а также нескольким объектам разрешили работать.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Алматы Минздрав РК
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