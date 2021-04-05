Заболеваемость по коронавирусу в апреле будет расти: главный санврач Алматы дал прогноз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз на апрель по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК у главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина спросили, какой прогноз по заболеванию коронавирусом в апреле, какой сценарий ожидать, сколько зараженных прогнозируется в апреле и когда должна снизиться ежесуточная заболеваемость с учетом вакцинации?

«Я думаю, что в апреле будет еще продолжаться рост заболеваемости, поскольку вы видите это необычный вирус. Его инкубационный период короткий. Заражаемость очень высокая. Поэтому мы считаем, что в апреле будет рост по сравнению с мартом. Мы разработали и пессимистичный и оптимистичный прогноз. Мы думаем, что заболеваемость будет расти», - сказал Ж. Бекшин.

Напомним, 2 апреля главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин смягчил ограничительные карантинные меры. ТРЦ и рынкам, кафе, салонам красоты, горному курорту «Шымбулак», а также нескольким объектам разрешили работать.