Заболеваемость ОРВИ в Алматы идет на спад

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 3099 случаев ОРВИ, это ниже показателя конца марта и начала апреля на 3,76%. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы отметили, что 66,9% заболевших ОРВИ - это дети. Всего госпитализировано 286 больных, из них беременных женщин - 11, детей до 1 года - 89; госпитализировано с пневмонией - 30 человек, из них беременных - 1 и детей до 14 лет - 7, в том числе дети до одного года - 2.

По данным ведомства, с начала текущего эпидемиологического сезона зарегистрирован 51 случай заболеваемости гриппом. Параллельно в городе циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ, такие как респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, риновирус и коронавирус.

Кроме того, в прошлом году на средства местного бюджета было закуплено 170 926 доз вакцины «Гриппол плюс» для иммунизации лиц группы риска. Вакцинация лиц группы риска на территории города началась с 15 сентября 2021 года. Провакцинировано против гриппа более 184 тысяч жителей, в том числе из местного бюджета - 170 926 человек из группы риска, помимо этого на платной основе, на средства работодателей в частных медицинских центрах, вакцинировано 10 260 человек и на собственные средства - 2973 лиц.

Департамент санитарно-эпидемиологического конроля Алматы призывает население соблюдать следующие меры неспецифической профилактики против ОРВИ, гриппа:

- избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, использовать оксолиновую мазь;

- в случае заболевания, необходимо находится дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, получать лечение по назначению врача;

- во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

- повышать иммунную систему: употреблять витамин С и другие средства по рекомендации врача;

- соблюдать дистанцию, сократить посещение массовых мероприятий, особенно в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппа, проветривать помещения, проводить влажную уборку;

- не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – общее название инфекционных заболеваний, вызванных различными респираторными вирусами - аденовирусом, коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусом и другими вирусами. Заражение происходит воздушно-капельным способом: при кашле, чихании, общении, а также контактным путем: при пользовании общей посудой, полотенцами, через немытые руки. Вирус гриппа также входит в группу ОРВИ.



