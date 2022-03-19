Заболеваемость ОРВИ среди детей растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, сколько случаев гриппа и ОРВИ зафиксировано в мегаполисе с начала сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидсезон начинается в сентябре-октябре. С начала текущего сезона зарегистрирован 51 случай гриппа среди населения. Это вирус гриппа типа «А». Другого типа не было выявлено», - сообщила Асель Калыкова на брифинге РСК.

Санврач уточнила, что среди заболевших три человека были вакцинированы против гриппа.

«Но профилактическую прививку против гриппа они получили накануне своего заболевания, то есть, выработка иммунитета еще не произошла», - добавила спикер.

По ее словам, в эпидсезоне 2019-2020, случаев лабораторно подтвержденного гриппа среди населения Алматы не было.

Асель Калыкова добавила, что растет заболеваемость ОРВИ.

«Хотелось бы также отметить, что в связи с погодными условиями, все-таки ранняя весна, у нас недельная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения растет. В основном болеют дети до 14 лет», - заметила она.

Ранее санврач города сообщила, что эпидситуация по коронавирусу в Алматы расценивается как стабильная.