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    17:09, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Заболеваемость ОРВИ растет в Алматы

    Мухтар Холдорбеков/ МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Алматы стабильная. Об этом на брифинге РСК сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным спикера, за прошлую неделю в мегаполисе зарегистрировано 25 115 случаев ОРВИ, показатель на 100 тысяч населения составил - 1174 случая, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%.

    - Заболеваемость в 65,1% обусловлена детским населением. На данное время лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано, циркулируют другие не гриппозные вирусы ОРВИ как риновирус, - сказала Асель Калыкова.

    Она добавила, что в прошлом эпидсезоне, с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года, было зарегистрировано 244 случая заболеваемости сезонным гриппом, с циркуляцией всех трех типов вируса гриппа.

    Ссылаясь на данные ВОЗ, Европейского региона, Национального центра экспертизы и референс-лаборатории по контролю за вирусными инфекциями, Асель Калыкова предположила, что в предстоящий осенне-зимний сезон может параллельно циркулировать субтипы вируса типа А/Н1N1/pdm09 и А/H3N2 с присоединением вируса В.

    На сегодня для госпитализации больных ОРВИ/гриппом в медорганизациях города создан 421 койка, в том числе дополнительно предусмотрено развертывание 175 коек, пополняются запасы противогриппозных препаратов, создан запас одноразовых масок и дезинфицирующих препаратов.

    Кроме того, в этом году на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная вакцина «Гриппол плюс» российского производства в количестве 250 000 тысяч доз. В городе с 25 сентября начата вакцинация против гриппа. На сегодня уже привито более 18 тысяч лиц «группы риска».

    Асель Калыкова также напомнила о мерах профилактики в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппа:

    - избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, использовать оксолиновую мазь;

    - в случае заболевания, необходимо находится дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, надевать маску находясь в кругу семьи или в коллективе, получать лечение по назначению врача;

    - во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

    - повышать иммунную систему: употреблять витамин С и др. средства по рекомендации врача;

    - соблюдать дистанцию, сократить посещение массовых мероприятий, особенно в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппа, проветривать помещения с проведением влажной уборки;

    - не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.

    Теги:
    Общество Алматы Здравоохранение Дети
    Автор
    Еламан Турысбеков
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