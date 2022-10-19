Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный эпидемиолог отдела эпидемиологического надзора управления общественного здравоохранения Алматы Бакжанар Мухамадиева на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что за период с 6 сентября по настоящее время в городе наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За этот период зарегистрировано 30 415 случаев ОРВИ и три случая заболевания гриппом. Если вначале предэпидемического сезона заболеваемость в 65,2 % обусловлена была детским населением – 3876 случаев, то на сегодняшний день регистрируется рост заболеваемости среди взрослого населения», - сказала спикер.

По ее словам, наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Ежегодно прививку против гриппа необходимо получать в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства, так как у вируса гриппа есть способность мутировать, видоизменяться. После получения прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона до одного года.

Она также отметила, что для проведения вакцинации из средств местного бюджета была закуплена первая партия трехвалентной противогриппозной вакцины «Гриппол Плюс» российского производства в количестве 130 тыс. доз. Также 17 октября дополнительно была закуплена вторая партия вакцины в количестве 80 тыс. доз. В итоге общее количество закупленной вакцины в текущем предэпидемическом сезоне составило 210 тыс. доз, это то количество населения, которое подлежит вакцинации на бесплатной основе.