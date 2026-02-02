РУ
    12:14, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Заболеваемость корью выросла почти в три раза в Костанайской области

    С начала года в регионе зарегистрировано 58 случаев кори. Показатель заболеваемости составил 7,0 на 100 тысяч населения, что в 2,9 раза выше, чем в декабре 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    корь
    Фото: gov.kz

    Рост заболеваемости в регионе начался с ноября прошлого года.

    Как сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, большинство заболевших — непривитые лица. Из 58 случаев 86,2% или 50 человек не были вакцинированы:

    • 21 — отказ от прививо;
    • 13 — не достигли прививочного возраста;
    • в 11 случаях прививочный статус не установлен;
    • пять человек имели медицинский отвод.

    Больше всего заболевших в Костанае и Аркалыке (более 20 случаев), отмечаются также в Рудном, Лисаковске, Костанайском, Амангельдинском, Аулиекольском и Узункольском районах.

    Из 58 подтвержденных случаев 54 пациента были госпитализированы.

    В управлении здравоохранения напоминают, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация. Согласно национальному календарю профилактических прививок, плановая вакцинация проводится в 12 месяцев и повторно — в шесть лет. Контактным лицам, не болевшим и не привитым, прививка проводится не позднее 72 часов после контакта с заболевшим.

    В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе проводится дополнительная вакцинация детей с шестимесячного возраста.

    Всего выявили в Казахстане более тысячи случаев кори с начала 2026 года.

    Дарья Аверченко
