Заболеваемость корью выросла почти в три раза в Костанайской области

Рост заболеваемости в регионе начался с ноября прошлого года.

Как сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, большинство заболевших — непривитые лица. Из 58 случаев 86,2% или 50 человек не были вакцинированы:

21 — отказ от прививо;

13 — не достигли прививочного возраста;

в 11 случаях прививочный статус не установлен;

пять человек имели медицинский отвод.

Больше всего заболевших в Костанае и Аркалыке (более 20 случаев), отмечаются также в Рудном, Лисаковске, Костанайском, Амангельдинском, Аулиекольском и Узункольском районах.

Из 58 подтвержденных случаев 54 пациента были госпитализированы.

В управлении здравоохранения напоминают, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация. Согласно национальному календарю профилактических прививок, плановая вакцинация проводится в 12 месяцев и повторно — в шесть лет. Контактным лицам, не болевшим и не привитым, прививка проводится не позднее 72 часов после контакта с заболевшим.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе проводится дополнительная вакцинация детей с шестимесячного возраста.

Всего выявили в Казахстане более тысячи случаев кори с начала 2026 года.