Заболеваемость корью выросла почти в три раза в Костанайской области
С начала года в регионе зарегистрировано 58 случаев кори. Показатель заболеваемости составил 7,0 на 100 тысяч населения, что в 2,9 раза выше, чем в декабре 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Рост заболеваемости в регионе начался с ноября прошлого года.
Как сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, большинство заболевших — непривитые лица. Из 58 случаев 86,2% или 50 человек не были вакцинированы:
- 21 — отказ от прививо;
- 13 — не достигли прививочного возраста;
- в 11 случаях прививочный статус не установлен;
- пять человек имели медицинский отвод.
Больше всего заболевших в Костанае и Аркалыке (более 20 случаев), отмечаются также в Рудном, Лисаковске, Костанайском, Амангельдинском, Аулиекольском и Узункольском районах.
Из 58 подтвержденных случаев 54 пациента были госпитализированы.
В управлении здравоохранения напоминают, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация. Согласно национальному календарю профилактических прививок, плановая вакцинация проводится в 12 месяцев и повторно — в шесть лет. Контактным лицам, не болевшим и не привитым, прививка проводится не позднее 72 часов после контакта с заболевшим.
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе проводится дополнительная вакцинация детей с шестимесячного возраста.
Всего выявили в Казахстане более тысячи случаев кори с начала 2026 года.