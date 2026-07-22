Заболеваемость корью в США достигла максимума за 35 лет
В Соединенных Штатах зарегистрировано 2 295 случаев кори, что стало самым высоким показателем за последние 35 лет, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 июля число заболевших превысило показатель 2025 года, когда было подтверждено 2 260 случаев кори.
Наибольшее число заболевших в текущем году зарегистрировано в штатах Южная Каролина, Юта, Техас, Флорида и Аризона. Одной из основных причин вспышки специалисты называют снижение уровня вакцинации населения.
Последний раз более высокий уровень заболеваемости корью в США фиксировался в 1991 году, когда было зарегистрировано 9 643 случая. Годом ранее этот показатель составлял 27 808 случаев.
Эксперты в области общественного здравоохранения выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией. В 2025 году от кори в США умерли три человека. В 2026 году летальных исходов пока не зарегистрировано.
Ранее ВОЗ предупреждала о риске новых вспышек кори из-за недостаточной вакцинации детей.