Заболеваемость корью в США достигла максимума за 35 лет

В Соединенных Штатах зарегистрировано 2 295 случаев кори, что стало самым высоким показателем за последние 35 лет, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 июля число заболевших превысило показатель 2025 года, когда было подтверждено 2 260 случаев кори.

Наибольшее число заболевших в текущем году зарегистрировано в штатах Южная Каролина, Юта, Техас, Флорида и Аризона. Одной из основных причин вспышки специалисты называют снижение уровня вакцинации населения.

Последний раз более высокий уровень заболеваемости корью в США фиксировался в 1991 году, когда было зарегистрировано 9 643 случая. Годом ранее этот показатель составлял 27 808 случаев.

Эксперты в области общественного здравоохранения выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией. В 2025 году от кори в США умерли три человека. В 2026 году летальных исходов пока не зарегистрировано.

Ранее ВОЗ предупреждала о риске новых вспышек кори из-за недостаточной вакцинации детей.