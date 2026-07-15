ВОЗ предупредила о риске новых вспышек кори из-за недостаточной вакцинации детей

По данным ежегодного отчета, опубликованного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 2025 году 90% младенцев — почти 116 миллионов — получили хотя бы одну дозу вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Полный курс из трех доз завершили 85% малышей. Это на один процент больше, чем годом ранее, но все еще ниже уровня 2019 года.

Глобальные усилия по вакцинации детей наконец начали приносить плоды: показатели иммунизации медленно растут после провала, вызванного пандемией коронавируса. Однако за этим осторожным оптимизмом скрывается тревожная реальность — миллионы детей все еще остаются незащищенными от вспышек кори и других опасных болезней.

Самая уязвимая группа — так называемые «дети с нулевой дозой», которые не получившие ни одной вакцины. В 2025 году их число снизилось до 13,5 миллиона, и это почти на 750 тысяч меньше, чем годом ранее. Однако этот прогресс обесценивается другой тенденцией: растет число детей, которые начинают курс вакцинации, но не заканчивают его.

Помочь каждому ребенку

По оценкам, 7,3 миллиона младенцев получили первую прививку от дифтерии, столбняка и коклюша, но так и не дошли до первой дозы от кори. В результате охват вакцинацией от кори застыл на уровне 84% для первой дозы и 77% для второй, что далеко от 95%, необходимых для предотвращают вспышек заболевания. В итоге в 2025 году 57 стран сообщили о крупных эпидемиях кори.

— Мировые показатели вакцинации восстановились после падения во время пандемии COVID‑19, но миллионы детей все еще остаются без защиты из‑за конфликтов, перемещений и бедности, — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Она призвала помочь каждому ребенку и восстановить доверие там, где оно было подорвано.

География вакцинации

Картина по регионам неоднородна. Южная Азия и Америка полностью восстановили показатели и даже улучшили их. Уровень вакцинации в Африке, Восточном Средиземноморье и Европе растет, но эти регионы все еще отстают от доковидных показателей. А вот Западная часть Тихоокеанского региона, напротив, откатилась назад и теперь находится дальше всех от показателей 2019 года.

Более половины всех «детей с нулевой дозой» живут в странах, охваченных конфликтами или политической нестабильностью, хотя там находится лишь треть мирового детского населения. В таких условиях программы вакцинации разрушаются буквально на глазах: Сирия за год потеряла шесть процентных пунктов по первой дозе от дифтерии, столбняка и коклюша и 12 пунктов по первой дозе против кори. Но есть и положительные примеры: Судан продемонстрировал крупнейший прогресс в мире, подняв охват первой дозой от дифтерии, столбняка и коклюша сразу на 35%.

В странах со средним и высоким доходом проблемы другие — политическая волатильность, системные сбои и растущая нерешительность родителей. Южная Африка с 2019 года потеряла 20% пунктов по первой дозе от дифтерии, столбняка и коклюша. А показатели Боснии и Герцеговины после рекордного роста охвата вакцинацией против кори в 2024-м рухнули на 23 пункта в 2025-м.

За последние 25 лет число «детей с нулевой дозой» сократилось на 40% благодаря инвестициям, эффективной работе медиков и укреплению доверия в обществе. Но фундамент, на котором строился этот прогресс, начинает трещать. Международное финансирование здравоохранения сокращается, а системы сбора данных — ключевой инструмент для выявления непривитых детей — деградируют. В 2025 году страны представили результаты лишь 18 национальных опросов по вакцинации — в три раза меньше, чем годом ранее.

ЮНИСЕФ и ВОЗ предупреждают: без срочных мер мир не сможет достичь главной цели глобальной стратегии — снизить число «детей с нулевой дозой» и обеспечить доступ к вакцинам для всех, везде и в любом возрасте.

Ранее сообщалось о том, что более 11 тысяч девочек в Алматы получили прививку от ВПЧ.