Заболеваемость корью в Костанае выросла более чем в 16 раз

За первое полугодие 2026 года в Костанае зарегистрировали 167 случаев кори против 10 за аналогичный период прошлого года. В санитарно-эпидемиологической службе связывают рост заболеваемости прежде всего с отказами от вакцинации, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления санитарно-эпидемиологического контроля, за шесть месяцев текущего года в Костанае зарегистрировано 167 случаев кори. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было выявлено 10 случаев заболевания.

Как отметили в ведомстве, основной причиной роста заболеваемости остаются отказы от вакцинации. Так, 65 заболевших (38,9%) не были привиты именно из-за отказа от иммунизации. Еще 57 случаев (34,1%) зарегистрированы среди детей младше одного года, которые еще не достигли возраста плановой вакцинации. Также 19 заболевших (11,3%) имели неизвестный прививочный статус, 15 человек (8,9%) — медицинский отвод, а 11 пациентов (6,5%) ранее были привиты против кори.

При этом санитарные врачи называют отказ родителей от вакцинации одной из наиболее актуальных проблем. За первое полугодие зарегистрировано 795 отказов от профилактических прививок детям до 14 лет. В 758 случаях (95,3%) родители объяснили свое решение личными убеждениями. Еще 24 отказа (3%) были связаны с недоверием к используемой вакцине, 9 случаев (1,1%) — с религиозными убеждениями и 4 случая (0,5%) — с негативной информацией из средств массовой информации.

Тем временем в Павлодаре фиксируется четырехкратное увеличение числа заболевших корью.