Число заболевших корью выросло в четыре раза в Павлодаре

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 398 случаев заболевания корью. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным врачей, большинство заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Одной из основных причин роста заболеваемости специалисты называют отказ жителей от вакцинации. В регионе профилактические прививки не получили более двух тысяч человек.

Медики призывают родителей своевременно вакцинировать детей, поскольку именно прививка остается самым эффективным способом профилактики кори и других опасных инфекционных заболеваний.

— Благодаря проведению профилактических мероприятий в июне заболеваемость корью снизилась на 36 процентов. Положительный эффект также дала индивидуальная разъяснительная работа с родителями, отказавшимися от вакцинации. Если в прошлом году прививки получили 639 детей, то в этом году вакцинированы 244 ребенка, — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Замзагуль Досжанова.

Ранее ВОЗ предупредила о риске новых вспышек кори из-за недостаточной вакцинации детей.