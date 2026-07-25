KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Число заболевших корью выросло в четыре раза в Павлодаре

    С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 398 случаев заболевания корью. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Корь
    Фото: gov.kz

    По данным врачей, большинство заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Одной из основных причин роста заболеваемости специалисты называют отказ жителей от вакцинации. В регионе профилактические прививки не получили более двух тысяч человек.

    Медики призывают родителей своевременно вакцинировать детей, поскольку именно прививка остается самым эффективным способом профилактики кори и других опасных инфекционных заболеваний.

    — Благодаря проведению профилактических мероприятий в июне заболеваемость корью снизилась на 36 процентов. Положительный эффект также дала индивидуальная разъяснительная работа с родителями, отказавшимися от вакцинации. Если в прошлом году прививки получили 639 детей, то в этом году вакцинированы 244 ребенка, — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Замзагуль Досжанова.

    Ранее ВОЗ предупредила о риске новых вспышек кори из-за недостаточной вакцинации детей.

    Регионы Казахстана Корь Павлодарская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор