телерадиокомплекс президента РК
    14:15, 16 Март 2026 | GMT +5

    Заболеваемость корью сократилась в два раза в СКО

    В Северо-Казахстанской области с начала года 19 человек заболели корью. Это в два раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, из заболевших 7 человек — жители Петропавовска. Еще заболели в Акжарском районе — 5, в Мамлютском районе и Уалихановском — 2, в районах Шал акына и Габита Мусрепова — по 1 случаю.

    Большая часть заболевших — 52% — дети возрасте до 5 лет. Как говорят специалисты, 89% заболевших не получили прививку. Это еще раз доказывает, что отсутствие вакцинации становится причиной заболевания.

    Санитарные врачи предупреждают, что корь — высококонтагиозная болезнь, распространяющаяся воздушно-капельным путем. Эта инфекция создает большую угрозу здоровью человека и может приводить к тяжелым последствиям. В том числе, возможны осложнения в виде воспалений мозга, легких и среднего уха. В некоторых случаях корь может привести и к летальному исходу.

    Ранее инфекционист из Алматы сообщила, как защитить детей от кори.

    Муратбек Макулбеков
