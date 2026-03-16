Заболеваемость корью сократилась в два раза в СКО

По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, из заболевших 7 человек — жители Петропавовска. Еще заболели в Акжарском районе — 5, в Мамлютском районе и Уалихановском — 2, в районах Шал акына и Габита Мусрепова — по 1 случаю.

Большая часть заболевших — 52% — дети возрасте до 5 лет. Как говорят специалисты, 89% заболевших не получили прививку. Это еще раз доказывает, что отсутствие вакцинации становится причиной заболевания.

Санитарные врачи предупреждают, что корь — высококонтагиозная болезнь, распространяющаяся воздушно-капельным путем. Эта инфекция создает большую угрозу здоровью человека и может приводить к тяжелым последствиям. В том числе, возможны осложнения в виде воспалений мозга, легких и среднего уха. В некоторых случаях корь может привести и к летальному исходу.

