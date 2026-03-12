Инфекционист из Алматы объяснила, как защитить детей от кори

В последние годы в ряде стран фиксируются вспышки заболевания, что специалисты связывают со снижением уровня вакцинации.

Как рассказала кандидат медицинских наук, врач-инфекционист городской поликлиники № 36 Алматы Жанат Досбаева, корь передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. При контакте с заболевшим вероятность заражения у непривитого человека достигает почти 100%.

Инкубационный период болезни составляет от семи до 21 дня. Заболевание развивается поэтапно. Сначала у ребенка появляются высокая температура, слабость, насморк, сухой кашель, покраснение глаз и светобоязнь. Характерным признаком кори являются пятна Бельского–Филатова–Коплика на слизистой оболочке щек — мелкие белые точки с красной каймой.

Позже появляется сыпь: сначала на лице и за ушами, затем она распространяется по всему телу. Температура может повышаться до 39–40 °C, усиливаются признаки интоксикации. В период выздоровления сыпь постепенно исчезает, однако на коже может оставаться пигментация и шелушение. В течение двух–трех недель после болезни иммунитет остается ослабленным, поэтому организм становится более восприимчивым к другим инфекциям.

По словам врача, корь опасна осложнениями. Среди них пневмония, которая является одной из основных причин смертности при этом заболевании, энцефалит — воспаление головного мозга, отит, способный привести к снижению слуха, а также различные заболевания дыхательных путей, включая ларингит, трахеит и бронхит.

Специального лекарства от кори не существует, поскольку это вирусная инфекция. Лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение осложнений. Врачи рекомендуют постельный режим, проветривание помещения, увлажнение воздуха и обильное питье. При необходимости применяются жаропонижающие препараты, антигистаминные средства и витамин А. Антибиотики назначаются только в случае бактериальных осложнений.

Если ребенок контактировал с заболевшим, специалисты советуют не посещать детский сад, школу и общественные места, вызвать врача на дом и внимательно следить за состоянием ребенка.

Единственным надежным способом профилактики остается вакцинация. Прививка входит в состав комбинированной вакцины КПК, которая защищает от кори, паротита и краснухи. Вакцинация проводится в возрасте одного года и повторно в шесть лет. Две дозы вакцины обеспечивают до 97% защиты и формируют стойкий иммунитет. После прививки могут наблюдаться легкие реакции организма, такие как небольшое повышение температуры или кратковременная сыпь.

Для стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане принято Постановление Главного государственного санитарного врача РК, который предусматривает расширение вакцинации против кори, краснухи и паротита для детей от шести до 10 месяцев 29 дней, для непривитых детей 2–5 лет и 7–18 лет, а также для медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет, не имеющих прививки.

Вакцинация проводится только после получения информированного согласия прививаемого или его законного представителя.

Специалисты напоминают, что корь — это не просто детская болезнь, а серьезная инфекция, способная привести к тяжелым осложнениям. Своевременная вакцинация остается самым эффективным способом защитить здоровье детей.

Напомним, в Алматы наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. С начала 2026 года зарегистрирован 591 подтвержденный случай кори.