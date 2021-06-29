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    09:24, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане на 39% - Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по Казахстану рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Республика Казахстан с 26 июня находится в «красной» зоне. В «красной» зоне пять регионов - Нур-Султан, Алматы, ЗКО, Атырауская и Карагандинская области. Остальные регионы находятся в «желтой» и «зеленой» зонах», - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства.

    По информации министра, за последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 39%.

    Отметим, в Казахстане на 29 июня зарегистрирован 421 121 случай с положительным результатом COVID-19 и 56 942 случая с КВИ минус.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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