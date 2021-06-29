Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане на 39% - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по Казахстану рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Республика Казахстан с 26 июня находится в «красной» зоне. В «красной» зоне пять регионов - Нур-Султан, Алматы, ЗКО, Атырауская и Карагандинская области. Остальные регионы находятся в «желтой» и «зеленой» зонах», - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства.

По информации министра, за последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 39%.

Отметим, в Казахстане на 29 июня зарегистрирован 421 121 случай с положительным результатом COVID-19 и 56 942 случая с КВИ минус.