Заболеваемость коронавирусом в мире снижается на фоне развития новых осложнений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коронавирус, хоть и со сниженными темпами, продолжает распространяться по всему миру. Число случаев составило уже больше полумиллиарда, свыше 6,2 млн человек скончалось. В целом, заболеваемость в мире снизилась на 24%, однако в 56 странах рост заболеваемости отмечается от 2 до 300%. О том, как развивается заболеваемость коронавирусной инфекцией в разных странах мира, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Китай возвращается к нормальной жизни

Люди в Китае больше не сидят взаперти. В Шанхае частично снимают карантинные ограничения, введенные из-за вспышки нового штамма коронавируса стеллс-омикрон в середине марта т.г. Как отметили в китайском Минздраве, впервые в некоторых районах распространение вируса удалось взять под контроль. В результате четырем миллионам жителей мегаполиса уже разрешили выходить из дома. Всего локдаун ослаблен примерно для половины населения 25-миллионного Шанхая. В настоящее время в сутки регистрируется более 18 тыс. случаев.

Из-за улучшающейся ситуации по КВИ, крупные предприятия Шанхая возобновляют свою работу по поставкам товаров на мировые рынки. Например, на этой неделе США получат новую партию китайских ноутбуков впервые после последней волны коронавируса в Китае.

Повторные и самые длительные течения заболевания

А между тем врачи фиксируют повторные заражения коронавирусом. При этом, по данным исследователей, люди могут заразиться повторно в течение короткого срока после недавно перенесенного заболевания КВИ, что, в целом, негативно отражается на иммунной системе человека.

Например, в Испании 31-летняя медработница заразилась коронавирусом дважды в течение 20 дней. Это самый короткий промежуток между двумя инфекциями. Испанские ученые подробно изучили ее тесты в лаборатории и выяснили, что женщина была заражена двумя разными вариантами: «дельтой» в конце декабря и «омикроном» в январе.

В целом, согласно прогнозам ученых, каждый человек заразится коронавирусом как минимум два, а то и больше раз в течение жизни.

А самый долгий случай течения коронавируса был зафиксирован в Британии, Британские врачи отметили, что пациент страдал от заболевания в течение 505 дней, то есть более 16 месяцев. К сожалению, пациент не смог справиться с заболеванием и умер в больнице в 2021 году. Как говорят врачи из двух крупных лондонских клиник, лечившие пациента, подобные случаи происходят крайне редко. Кроме того, человек страдал другими хроническими заболеваниями, и его иммунная система была крайне ослаблена.

Новые осложнения – аллергии и деменция

Врачи-дерматологи сообщили о возможных новых аллергических реакциях после перенесенного COVID-19. По их словам, коронавирус способен вызвать у человека кожную реакцию на некоторые компоненты препарата, на которые он ранее не реагировал. Чаще всего это проявляется как крапивница либо аллергический дерматит. При этом для постковидных аллергических реакций характерно то, что они тяжело поддаются лечению и очень долго держатся в организме.

Кроме того, врачи проанализировали 1,4 млрд обращений за медицинской помощью. Особое внимание они уделили пациентам с пневмонией, срок госпитализации которых составлял более суток. Согласно результатам анализа, у 3% из более 10 тысяч таких пациентов после выздоровления были обнаружены симптомы развивающейся деменции. Среди такого же количества пациентов с другими типами пневмонии, начало деменции было зафиксировано у 2,4%. По словам ведущего исследователя Аднана И. Куреши, чаще всего риск развития нового приступа деменции наблюдался у лиц старше 70 лет.

Все больше стран снимают ограничения

На Кипре, к примеру, снимают все ограничения, введенные ранее в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса. Они снимаются и на пунктах перехода через внутреннюю границу Кипра, которая разделяет территории проживания греческой и турецкой общин острова. Ни одна из сторон больше не будет требовать от переходящих границу граждан сертифицированного подтверждения вакцинации от коронавируса или отрицательных результатов тестов на отсутствие инфекции. Однако в комитете предупредили, что ограничительные меры могут быть введены снова, если того потребуют итоги будущей оценки эпидемической обстановки.

Кстати, Федеральный суд в штате Флорида отменил обязательное ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что такое решение суда Флориды разочаровал ее. Она подчеркнула, что CDC «продолжает рекомендовать носить маску в общественном транспорте». Решение суда может обжаловать Министерство юстиции США.

В Казахстане некоторые регионы выписывают последних пациентов

На прошлой неделе в СКО из «ковидного» стационара выписали последнего пациента. Всего два североказахстанца на данный момент находятся на амбулаторном лечении. Поэтому все ковидные койки на сегодня сворачивают. Теперь в области намерены направить все силы, брошенные на борьбу с инфекцией, на решение других вопросов, копившихся на протяжении последних двух лет.

Однако, несмотря на отличную новость, врачи напоминают, что единственным средством профилактики остается вакцинация и соблюдение санитарных требований.

Отметим, на 24 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 479 958 человек, 2-м компонентом - 9 233 957 человек.

В целом, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в нашей стране по COVID-19 стабильна. В сутки регистрируется до 20 случаев заражения коронавирусом, что отразилось и на коэффициенте распространенности инфекции, который с начала апреля составляет меньше единицы. Выздоровело более 98% больных. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 3 марта 2022 года Казахстан и все регионы находятся в зеленой зоне.

На 26 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 665 человек, 804 КВИ+ и 861 КВИ-. Из них в стационарах находится 86 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 579 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

ВОЗ предупреждает, что пандемия коронавируса в мире не закончилась

В целом, Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю снизилась на 24%, а смертность - на 12%. Наибольшее падение количества случаев заражения наблюдалось в регионе западной части Тихого океана - на 28% и в регионе восточного Средиземноморья - на 26%. Однако медики напоминают, что пандемия коронавируса в мире еще не закончена. В 56 странах мира отмечается рост заболеваемости от 2 до 300%, в том числе в ОАЭ за последнюю неделю заболеваемость выросла на 2%, в Индии - на 55%, в Черногории - на 29%, в Перу - на 26%, Египте - на 115%, в Китае - на 138%, в Финляндии - на 300%.