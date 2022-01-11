Заболеваемость коронавирусом увеличилась в два раза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в два раза. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно озвученным данным, эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Как сообщил Ержан Бабакумаров, город находится в «желтой» зоне. Недельная заболеваемость населения увеличилась в два раза. Как и прогнозировалось, в мегаполисе очередная волна эпидемии началась и продолжает нарастать.

При этом заместитель акима города отметил, что в связи с новогодними праздниками и настоящими событиями население в 8-10 раз реже стало проходить тестирование на наличие коронавируса. Он считает, что при увеличении объемов тестирования вырастет и выявляемость положительных проб, что приведет к ухудшению эпидситуации и возможному переходу города в «красную» зону матрицы.

Ержан Бабакумаров напомнил, что заболеваемость коронавирусом в Алматы стала расти еще в конце декабря прошлого года. Уже тогда эпидемиологи это связывали с началом распространения омикрон-штамма.