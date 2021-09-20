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    11:18, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость коронавирусом среди школьников растет в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С начала нового учебного года в Алматинской области зарегистрировано 675 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За период с 1 по 20 сентября 2021 года по области зарегистрировано 675 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 случаев были зарегистрированы во время летних каникул, 444 случая во время офлайн-обучения и 16 случаев были среди учеников, которые обучались онлайн. Вынесено 366 постановлений о введении карантина в 422 классах 190 школ области и переведено на дистанционную форму обучения 6281 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

    По информации ведомства, среди педагогов с 1 по 20 сентября по области зарегистрировано 103 случая заболевания КВИ, из них 32 педагога заболели во время летних каникул.

    Ранее сообщалось, что с 1 по 17 сентября по области зарегистрировано 583 случая заболевания КВИ среди школьников. Тогда карантин ввели в 341 классах 167 школ области и перевели на дистанционную форму обучения 5042 учеников.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Алматинская область
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