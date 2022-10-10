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Заболеваемость коронавирусом среди детей пошла на спад в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
10 Октября 2022, 14:53
Заболеваемость коронавирусом среди детей пошла на спад в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе пресс-конференции в Мажилисе сообщила, что коронавирус среди детей идет на спад в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирус среди детей есть, регистрируется. В последние месяцы идет резкое снижение. За восемь месяцев около восьми тысяч детей заболели коронавирусной инфекцией, на сегодня идет снижение заболеваемости», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Министр добавила, что в стационарах находится более 100 пациентов с КВИ.

«В основном взрослые люди болеют, среди детей идет сезонная вирусная инфекция. Не скажу, что это коронавирусная инфекция или какая-то новая инфекция. Готовимся к гриппу и парагриппу, проводится вакцинация и профилактические меры. Сезонно заболеваемость поднимается где-то в ноябре», - резюмировала Ажар Гиният.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Ажар Гиният  
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