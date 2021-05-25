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    09:37, 25 Май 2021 | GMT +6

    Заболеваемость коронавирусом снизилась в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане отмечают положительную динамику снижения заболеваемости коронавирусом. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось на четыре тысячи. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости и постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось на четыре тысячи, по сравнению с недельной заболеваемостью в конце апреля - начале мая», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его данным, в целом за последний месяц заболеваемость снизилась на 20%.

    Напомним, что в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области. Западно-Казахстанская область находится на границе между «красной» и «желтой» зонами. В «желтой» зоне находятся шесть регионов - Актюбинская, Павлодарская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, город Шымкент.


    Теги:
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