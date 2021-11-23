Заболеваемость коронавирусом снизилась на 34% в Туркестанской области
Число получивших вакцину Pfizer достигло семи тысяч человек. Врачи проводят диспансеризацию подростков, прививки делают при отсутствии противопоказаний. В настоящее время по области вакцину получили более пяти тысяч подростков, более тысячи беременных и около 500 кормящих женщин.
Вакцинация Pfizer проводится в добровольном порядке. Профилактические прививки проводятся только с согласия самих граждан. Вакцинация подростков – только с согласия родителей или законных представителей.
В Туркестанскую область была поставлена уже вторая партия препарата Pfizer в количестве 17 550 штук.
В целом по области отмечается стойкое снижение заболеваемости. За последние две недели прирост числа заболевших ковидом снизился на 34 процента.
Мобильными группами проведено более 2,5 тыс рейдов, было оформлено 33 протокола, в целом составлено 50 штрафных санкций. Аким области Умирзак Шукеев поручил не ослаблять дисциплину, эпидситуация должна быть на постоянном контроле, отметил глава региона.