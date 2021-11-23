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    23:00, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость коронавирусом снизилась на 34% в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане началась ревакцинация от COVID-19. В первую очередь, повторную прививку получат медицинские работники, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы и педагоги. Также в этот список попали персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений и сотрудники силовых структур. Ревакцинация проходит в два этапа. Ход вакцинации был обсужден на аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Число получивших вакцину Pfizer достигло семи тысяч человек. Врачи проводят диспансеризацию подростков, прививки делают при отсутствии противопоказаний. В настоящее время по области вакцину получили более пяти тысяч подростков, более тысячи беременных и около 500 кормящих женщин.

    Вакцинация Pfizer проводится в добровольном порядке. Профилактические прививки проводятся только с согласия самих граждан. Вакцинация подростков – только с согласия родителей или законных представителей.

    В Туркестанскую область была поставлена уже вторая партия препарата Pfizer в количестве 17 550 штук.

    В целом по области отмечается стойкое снижение заболеваемости. За последние две недели прирост числа заболевших ковидом снизился на 34 процента.

    Мобильными группами проведено более 2,5 тыс рейдов, было оформлено 33 протокола, в целом составлено 50 штрафных санкций. Аким области Умирзак Шукеев поручил не ослаблять дисциплину, эпидситуация должна быть на постоянном контроле, отметил глава региона.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область
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