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    Заболеваемость кишечными инфекциями в Астане снизилась почти на 10%

    За пять месяцев 2026 года в Астане зарегистрировано 797 случаев острых кишечных инфекций, что на 9,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Жанна Пралиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кишечная инфекция
    Фото: pixabay.com

    По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости составил 50,59 на 100 тысяч населения против 56,03 годом ранее. При этом показатель по столице остается выше среднереспубликанского уровня в 2,3 раза.

    — Наибольшая доля заболевших приходится на детей до 14 лет — 538 случаев или 67,5% от общего числа. Чаще всего кишечные инфекции регистрировались среди детей в возрасте от одного до двух лет и от трех до шести лет, — отметила Пралиева.

    В структуре заболеваний преобладают уточненные формы острых кишечных инфекций — 592 случая, что составляет 74,2% от общего количества. Неустановленная этиология зафиксирована в 202 случаях, также зарегистрировано три случая бактериальной дизентерии.

    Как отметила Жанна Пралиева, основными путями передачи инфекции остаются пищевой и контактно-бытовой. Пищевой путь установлен в 361 случае, контактно-бытовой — в 98 случаях. В 338 случаях источник заражения установить не удалось.

    В рамках противоэпидемических мероприятий специалисты исследовали 34 пробы воды на наличие патогенной микрофлоры. Положительных результатов не выявлено. Из 12 исследованных проб пищевой продукции в семи были обнаружены нарушения санитарных показателей.

    За отчетный период в инфекционные стационары столицы госпитализированы 652 человека. Летальных случаев от острых кишечных инфекций не зарегистрировано.

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля напомнили, что для профилактики кишечных инфекций необходимо соблюдать правила личной гигиены, употреблять безопасную питьевую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, а также обеспечивать достаточную термическую обработку продуктов питания.

    Ранее стало известно, что в Астане выросла заболеваемость менингитом.

    Здоровье Питание Заболевания Астана Продукты
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор