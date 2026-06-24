Заболеваемость кишечными инфекциями в Астане снизилась почти на 10%

За пять месяцев 2026 года в Астане зарегистрировано 797 случаев острых кишечных инфекций, что на 9,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Жанна Пралиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости составил 50,59 на 100 тысяч населения против 56,03 годом ранее. При этом показатель по столице остается выше среднереспубликанского уровня в 2,3 раза.

— Наибольшая доля заболевших приходится на детей до 14 лет — 538 случаев или 67,5% от общего числа. Чаще всего кишечные инфекции регистрировались среди детей в возрасте от одного до двух лет и от трех до шести лет, — отметила Пралиева.

В структуре заболеваний преобладают уточненные формы острых кишечных инфекций — 592 случая, что составляет 74,2% от общего количества. Неустановленная этиология зафиксирована в 202 случаях, также зарегистрировано три случая бактериальной дизентерии.

Как отметила Жанна Пралиева, основными путями передачи инфекции остаются пищевой и контактно-бытовой. Пищевой путь установлен в 361 случае, контактно-бытовой — в 98 случаях. В 338 случаях источник заражения установить не удалось.

В рамках противоэпидемических мероприятий специалисты исследовали 34 пробы воды на наличие патогенной микрофлоры. Положительных результатов не выявлено. Из 12 исследованных проб пищевой продукции в семи были обнаружены нарушения санитарных показателей.

За отчетный период в инфекционные стационары столицы госпитализированы 652 человека. Летальных случаев от острых кишечных инфекций не зарегистрировано.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля напомнили, что для профилактики кишечных инфекций необходимо соблюдать правила личной гигиены, употреблять безопасную питьевую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, а также обеспечивать достаточную термическую обработку продуктов питания.

Ранее стало известно, что в Астане выросла заболеваемость менингитом.