Заболеваемость серозным менингитом выросла в Астане в 1,4 раза

С начала года в Астане зарегистрировано 52 случая серозного менингита. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла в 1,4 раза, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила главный санитарный врач столицы Айгуль Шагалтаева, серозный менингит чаще всего регистрируется в летне-осенний период — с июня по октябрь. Пик заболеваемости приходится на июль–сентябрь.

— Это связано с тем, что наиболее распространенной причиной заболевания являются энтеровирусы, которые активнее циркулируют в теплое время года. Эти вирусы устойчивы в окружающей среде и передаются человеку: по воде, через пищу — овощи и фрукты, мясо и т. д., через грязные руки, воздушно-капельным путем, — пояснила Айгуль Шагалтаева.

По ее словам, высокий риск заражения возникает при купании в водоемах и бассейнах, особенно при нырянии.

Так, с начала 2026 года в столице зарегистрировано 52 случаев серозного менингита, из них 35 случаев — среди детей до 14 лет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 3,3.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается рост заболеваемости серозными менингитами в 1,4 раза, в том числе среди детей до 14 лет снижение в 1,4 раза.

При этом показатель в Астане превышает республиканский уровень в 6,2 раза.

Как отметила санврач, по данным первичной регистрации и эпидемиологического расследования установлены следующие факторы риска:

купание в бассейнах — 2 случая (4%);

купание в водоемах Бурабайской курортной зоны — 3 случая (6%);

купание в фонтанах — 10 случаев (19);

прочие факторы (переохлаждение, контактно-бытовой путь, неуточненные обстоятельства) — 37 случаев (71%).

Особую обеспокоенность вызывает купание в городских фонтанах.

— Циркулирующая в них вода может быть контаминирована возбудителями инфекционных заболеваний, включая энтеровирусы. При этом заражение может произойти даже при случайном заглатывании небольшого количества воды, что повышает риск возникновения и распространения заболеваний среди населения, — отмечает Айгуль Шагалтаева.

Санврач рекомендует купаться только в разрешенных местах, не глотать воду во время плавания, употреблять очищенную или кипяченую воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты.

Соблюдение правил личной гигиены, по ее словам, помогает снизить риск заражения не только менингитом, но и другими инфекционными заболеваниями.

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