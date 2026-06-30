Заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 12% в Казахстане

С начала 2026 года зарегистрировано более 7,5 тыс. случаев острых кишечных инфекций. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazinform.

— Острые кишечные инфекции остаются одной из наиболее распространенных групп инфекционных заболеваний в летний период. В жаркую погоду создаются благоприятные условия для размножения возбудителей инфекций, что повышает риск заражения при несоблюдении правил личной гигиены, нарушении условий хранения продуктов питания и употреблении некачественной воды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года с начала 2026 года заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 12%. По республике зарегистрировано более 7,5 тыс. случаев. В структуре заболевших более 71% составляют дети до 14 лет, и 18% — дети первого года жизни. Это свидетельствует о необходимости уделять особое внимание соблюдению санитарно-гигиенических требований при уходе за детьми и приготовлении пищи, — сказал С. Бейсенова.

По ее словам, в рамках эпидемиологического расследования обследовано 3 167 контактных лиц. Для установления возможных факторов передачи инфекции исследовано 1 311 проб пищевых продуктов и 903 пробы воды. Кроме того, проведен лабораторный контроль санитарного состояния объектов: отобрано 4 223 смыва на бактерии группы кишечной палочки и 7 710 смывов на патогенную микрофлору. Проводимые мероприятия позволяют своевременно выявлять факторы риска, предупреждать возникновение групповых случаев заболеваний и обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Бейсенова напомнила основные меры профилактики острых кишечных инфекций: соблюдать правила личной гигиены и тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, а также после посещения туалета; употреблять только безопасную питьевую воду, при необходимости — бутилированную или кипяченую; тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употреблением; соблюдать условия хранения продуктов питания и обеспечивать их достаточную термическую обработку, особенно мяса, птицы, рыбы, яиц и молочной продукции; не приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и обращать внимание на сроки годности и условия хранения; не допускать купания и заглатывания воды в необорудованных и запрещенных для купания водоемах.

Спикер подчеркнула, что при появлении первых признаков кишечной инфекции — тошноты, рвоты, диареи, болей в животе или повышения температуры, — необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Напомним, Казахстан лидирует по продолжительности жизни граждан в регионе.