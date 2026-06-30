Казахстан лидирует по продолжительности жизни граждан в регионе

С 2019 года в Казахстане построено около 1300 объектов здравоохранения, а средняя продолжительность жизни населения достигла почти 76 лет. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Президента, развитие отечественной медицины остается одним из приоритетных направлений государственной политики.

— В целом по стране с 2019 года построено около 1300 медицинских объектов, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что средняя продолжительность жизни граждан составляет практически 76 лет.

— По данным Всемирного банка, Казахстан лидирует по этому показателю в регионе, что, несомненно, является значимым индикатором развития нашей страны, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всем гражданам страны независимо от статуса участия в системе медицинского страхования гарантировано получение базовой медицинской помощи.

Кроме того, по его словам, казахстанцам доступны современные высокотехнологичные медицинские услуги, включая нейрохирургию и репродуктивную медицину.

Президент также отметил, что государство последовательно повышает престиж профессий педагога, врача и социального работника, улучшая условия их труда.

По его словам, заработная плата работников образования, здравоохранения и социальной сферы планомерно увеличивается.

— За последние три года существенное увеличение окладов — от 50 до 100 процентов — получили более одного миллиона двухсот тысяч человек, — заявил Глава государства.

Напомним, ВВП Казахстана впервые в истории страны превысил 300 миллиардов долларов.