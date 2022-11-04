Заболеваемость гриппом в четыре раза выросла за неделю в СКО

4 Ноября 2022, 15:26

4 Ноября 2022, 15:26

Заболеваемость гриппом в четыре раза выросла за неделю в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 6 280 случаев острых респираторных вирусных инфекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов на брифинге отметил, что наибольшее количество заболевших среди детей до 14 лет – 70%.

«С 14 октября зарегистрировали 82 лабораторно подтвержденных случая гриппа типа В. Среди заболевших - трое беременных женщин, 30 детей в возрасте до 14 лет. Территориально заболеваемость гриппом распределена следующим образом: в Петропавловске – 41 случай, в районах им. Г. Мусрепова и Кызылжарском – по восемь, в Айыртауском – шесть. По пять случаев - в районе Шал акына и Аккайынском, в Акжарском районе – три, по два - в Тайыншинском, Есильском и Жамбылском районах», - проинформировал Арман Кушбасов.

За неделю количество заболевших гриппом возросло в четыре раза – с 19 до 82.

Арман Кушбасов добавил, что вакцину против гриппа получили 55 456 человек, или 10% от населения области. Всего планируют привить 60 тыс. жителей региона.