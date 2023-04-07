Заболеваемость гепатитом А выросла в пять раз в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за первый квартал этого года отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом А в 5,4 раза - в городе зарегистрировано 132 лабораторно подтвержденных случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, показатель на 100 тысяч населения составил 5,9, против показателя 1,08 за аналогичный период прошлого года (23 случая). Заболеваемость регистрируется во всех районах мегаполиса.

«Рост заболеваемости вирусным гепатитом А обусловлен за счет взрослого населения. В возрастной структуре заболеваемости удельный вес взрослых составил 75,8% или 100 случаев, детей до 14 лет – 24,2% или 32 случая», - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова.

Наибольший удельный вес заболеваемости по социально-профессиональным группам приходится на школьников - 28,8%, безработных - 24,2%, рабочих и служащих - 22,7%, студентов - 19,7% и неорганизованных детей - 4,5%.

Асель Калыкова добавила, что на сегодняь самым эффективным методом профилактики вирусного гепатита А является вакцинация. Прививки проводятся бесплатно в поликлинике по месту жительства детям в возрасте двух лет и непривитым контактным детям в возрасте до 14 лет.

Эпидемиологи города рекомендуют жителям соблюдать простые меры профилактики:

строгое выполнение правил личной гигиены, мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;

употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду;

овощи, ягоды, фрукты, зелень мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипяченой водой;

при купании избегать попадания воды в рот;

содержать в чистоте посуду, помещения, где находятся люди;

не водить больных детей в ясли-сад и школу.

При появлении симптомов вирусного гепатита А необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.