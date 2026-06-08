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    Заболеваемость гемофильной инфекцией в России выросла почти в 20 раз

    По итогам 2025 года в России рост заболеваемости гемофильной инфекцией превысил среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Также зафиксирован рост случаев краснухи, кори, гриппа и других инфекций. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Роспотребнадзора, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве. 

    Заболеваемость гемофильной инфекцией в России выросла почти в 20 раз
    Фото: freepik

    Отмечено превышение средних многолетних показателей по краснухе — в 5,6 раза, генерализованным формам менингококковой инфекции — 2,5 раза, гриппу — 6 раз, внебольничной пневмонии — 1,5 раза, пневмококковой пневмонии — 2 раза, норовирусной инфекции — 1,8 раза, энтеровирусным инфекциям — 2,4 раза, кори — 2,1 раза. 

    Гемофильная инфекция представляет собой опасное бактериальное заболевание, способное поражать органы дыхания и центральную нервную систему. Болезнь может привести к развитию тяжелых осложнений, включая менингит, воспаление легких и заражение крови. Специалисты отмечают, что наиболее надежной защитой от инфекции остается своевременная вакцинация. Возбудитель передается воздушно-капельным путем при контакте с инфицированным человеком.

    Ранее сообщалось, что более пяти тысяч случаев заболеваемости корью зафиксировано в Казахстане. 

    Мы также писали о вспышке норовируса в круизном лайнере в Европе. 

    В мире Заболевания Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор