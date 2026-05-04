Более пяти тысяч случаев заболеваемости корью зафиксировано в Казахстане

В Казахстане в 2026 году отмечается рост заболеваемости корью. Медики усилили меры по профилактике болезни, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК».

С начала 2026 года медики зарегистрировали более 5000 случаев заболеваемости корью. На этом фоне система здравоохранения РК усиливает профилактические и противоэпидемические меры, направленные на сдерживание распространения инфекции и защиту населения, сообщили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что корь остается одним из самых заразных вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Несмотря на наличие эффективной вакцины, инфекция продолжает циркулировать как в мире, так и в стране. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году в мире зарегистрировано около 247 тысяч случаев кори.

Фактор риска - снижение вакцинации

Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несколькими причинами: снижением охвата вакцинацией, увеличением числа отказов от прививок, миграцией населения, а также последствиями пандемии COVID-19, в период которой часть населения пропустила плановую иммунизацию.

В Казахстане после снижения заболеваемости в 2025 году почти в семь раз, к концу года зафиксирован новый подъем. Это указывает на необходимость поддержания устойчивого коллективного иммунитета.

В фокусе - защита детей

Наиболее уязвимой группой остаются дети: до 83% заболевших — лица до 14 лет, при этом более 70% - дети младше пяти лет.

При этом 76,3% заболевших - непривитые, значительная часть из них — по причине отказа родителей от вакцинации.

Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется в городах Астана и Алматы, а также в ряде регионов страны.

Какой комплекс мер принят?

В рамках реагирования в стране проводится системная работа по расширению охвата вакцинацией:

плановая иммунизация детей;

дополнительные прививки для младенцев 6–11 месяцев;

«подчищающая» вакцинация детей от двух до пяти лет;

«наверстывающая» иммунизация подростков;

вакцинация медицинских работников без подтвержденного статуса привитости.

Эти меры направлены на формирование устойчивого коллективного иммунитета и разрыв цепочек передачи инфекции, отметили в ведомстве.

Корь - предотвратимое заболевание

Медики подчеркивают: корь может приводить к серьезным осложнениям, включая пневмонию, отит и энцефалит. В то же время заболевание полностью предотвратимо при своевременной вакцинации.

Текущая эпидемиологическая ситуация подтверждает: контроль над корью напрямую зависит от уровня охвата прививками. Усиление профилактических мер и ответственное отношение к вакцинации позволяют эффективно сдерживать распространение инфекции и защищать здоровье населения.

Ранее инфекционист из Алматы объяснила, как защитить детей от кори.