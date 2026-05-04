Более пяти тысяч случаев заболеваемости корью зафиксировано в Казахстане
В Казахстане в 2026 году отмечается рост заболеваемости корью. Медики усилили меры по профилактике болезни, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК».
С начала 2026 года медики зарегистрировали более 5000 случаев заболеваемости корью. На этом фоне система здравоохранения РК усиливает профилактические и противоэпидемические меры, направленные на сдерживание распространения инфекции и защиту населения, сообщили в Минздраве.
В ведомстве напомнили, что корь остается одним из самых заразных вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Несмотря на наличие эффективной вакцины, инфекция продолжает циркулировать как в мире, так и в стране. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году в мире зарегистрировано около 247 тысяч случаев кори.
Фактор риска - снижение вакцинации
Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несколькими причинами: снижением охвата вакцинацией, увеличением числа отказов от прививок, миграцией населения, а также последствиями пандемии COVID-19, в период которой часть населения пропустила плановую иммунизацию.
В Казахстане после снижения заболеваемости в 2025 году почти в семь раз, к концу года зафиксирован новый подъем. Это указывает на необходимость поддержания устойчивого коллективного иммунитета.
В фокусе - защита детей
Наиболее уязвимой группой остаются дети: до 83% заболевших — лица до 14 лет, при этом более 70% - дети младше пяти лет.
При этом 76,3% заболевших - непривитые, значительная часть из них — по причине отказа родителей от вакцинации.
Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется в городах Астана и Алматы, а также в ряде регионов страны.
Какой комплекс мер принят?
В рамках реагирования в стране проводится системная работа по расширению охвата вакцинацией:
плановая иммунизация детей;
дополнительные прививки для младенцев 6–11 месяцев;
«подчищающая» вакцинация детей от двух до пяти лет;
«наверстывающая» иммунизация подростков;
вакцинация медицинских работников без подтвержденного статуса привитости.
Эти меры направлены на формирование устойчивого коллективного иммунитета и разрыв цепочек передачи инфекции, отметили в ведомстве.
Корь - предотвратимое заболевание
Медики подчеркивают: корь может приводить к серьезным осложнениям, включая пневмонию, отит и энцефалит. В то же время заболевание полностью предотвратимо при своевременной вакцинации.
Текущая эпидемиологическая ситуация подтверждает: контроль над корью напрямую зависит от уровня охвата прививками. Усиление профилактических мер и ответственное отношение к вакцинации позволяют эффективно сдерживать распространение инфекции и защищать здоровье населения.
