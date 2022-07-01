1 Июля 2022 10:50

Заболеваемость эхинококкозом выросла в 2,6 раза в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По итогам пяти месяцев текущего года в Акмолинской области зарегистрировано восемь случаев заболеваемости эхинококкозом, в том числе один случай среди детей до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно- эпидемиологического контроля Акмолинской области, за пять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано восемь случаев заболеваемости эхинококкозом, в том числе один случай среди детей до 14 лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост в 2,6 раза.

В городе Кокшетау и Жаксынском районе зарегистрировали по два случая, по одному случаю в Степногорске, Атбасарском, Есильском и Целиноградском районах.

«Эхинококкоз человека является зоонозом (болезнью, передаваемой от животных человеку), вызываемым паразитами, а именно ленточными червями рода Echinococcus. Двумя основными формами болезни у людей являются кистозный эхинококкоз (гидатидоз) и альвеолярный эхинококкоз. Промежуточными хозяевами Echinococcus являются некоторые травоядные и всеядные животные. Эти животные приобретают инфекцию при поглощении яиц паразита, содержащихся в зараженных пище и воде, а затем паразит проходит личиночные стадии развития в их внутренних органах.

Окончательными хозяевами паразита являются плотоядные животные, в кишечнике которых обитают половозрелые черви. Люди являются так называемыми случайными промежуточными хозяевами в том смысле, что они инфицируются тем же путем, что и остальные промежуточные хозяева, но не участвуют в передаче инфекции окончательным хозяевам. Окончательными хозяевами могут быть домашние собаки и кошки», - пояснили в ведомстве.

Инфицирование человека приводит к развитию одной или нескольких гидатидных кист, локализованных чаще всего в печени и легких и реже в костях, почках, селезенке, мышцах и центральной нервной системе.

Бессимптомный инкубационный период болезни может продолжаться многие годы до тех пор, пока гидатидные кисты не разовьются до таких размеров, при которых появляются клинические признаки. Если гидатиды локализуются в печени, часто наблюдаются боли в области живота, тошнота и рвота. Если поражены легкие, клинические признаки включают хронический кашель, боли в груди и одышку.

Для альвеолярного эхинококкоза характерны бессимптомный инкубационный период длительностью 5 - 15 лет и медленное развитие первичного опухолевидного поражения, локализованного обычно в печени.

Клинические признаки включают потерю веса, боли в области живота, общее недомогание и признаки печеночной недостаточности. При отсутствии лечения альвеолярный эхинококкоз прогрессирует и приводит к смертельному исходу.

«Наилучшей методикой для диагностики как кистозного, так и альвеолярного эхинококкоза у людей, является ультрасонографическая визуализация. Эта методика обычно дополняется или подтверждается компьютерной томографией (КТ) и/или магнитно-резонансной томографией (МРТ). Иногда кисты могут быть случайно обнаружены во время рентгенографии», - добавили в ведомстве.