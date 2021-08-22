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Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области

22 Августа 2021 15:18
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Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 287 человек заболевших COVID-19 выявили за сутки в Атырауской области. Несколькими днями раньше в сутки выявляли 400-650 инфицированных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 287 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 135 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 56 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 50 заболевших, в Индерском районе - 3, в Исатайском районе - 10, Кызылкугинском районе - 10, , в Макатском районе - 7, в Махамбетском районе - 16 человек. В Курмангазинском районе не выявлено новых случаев.

Заболевание у 196 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 91 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 99 человек.

В настоящее время лечение получают: в домашних условиях - 8 691 человек, в модульной больнице - 170, во второй областной больнице – 191 пациент, во фтизиопульмонологическом центре - 69, в кардиоцентре - 100, в ж/д больнице - 104 пациента, в районных инфекционных стационарах - 383, в областной больнице - 187 пациентов, в общежитиях - 127, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 450 человек.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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