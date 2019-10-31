Заболеваемость бруцеллезом КРС в Жамбылской области снизилась на 86%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как в регионе ведется профилактика особо опасных инфекционных заболеваний и обеспечивается безопасность пищевых продуктов, рассказали в областном управлении ветеринарии и в инспекции ветеринарного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам исполняющего обязанности руководителя управления ветеринарии акимата Жамбылской области Канатбека Картабаева, 11 коммунальных государственных предприятий осуществляют ветеринарные мероприятия.

«В регионе имеется 160 ветеринарных пунктов, в которых работают 887 ветеринарных специалистов со средним специальным и высшим образованием. В этом году на проведение эпизоотических мероприятий из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд. тенге, это на 13,3% больше уровня прошлого года (в 2018 году было выделено 1,3 млрд. тенге). Проводятся плановые противоэпизоотические мероприятия по вакцинации, 13 видов аллергических исследований и 23 вида диагностических исследований по особо опасным болезням животных. Все необходимые для этого ветеринарные препараты доставлены в соответствующие ветеринарным требованиям места временного хранения в районах», - пояснил Канатбек Картабаев.

По его словам, ежегодно диагностические исследования показывают, что снижается заболеваемость хроническим бруцеллезом среди животных. За 2010 - 2019 годы заболеваемость бруцеллезом крупного рогатого скота снизилась на 86%. Заболеваемость бруцеллезом у мелкого рогатого скота снизилась на 17%.

«Что касается людей, то здесь заболеваемость бруцеллезом по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 255 человек (в 2010 году заболели 402 человека, за 9 месяцев этого года – только 147)», - отметил спикер.

По словам руководителя Жамбылской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Жандара Коекеева, в соответствии с ветеринарными требованиями больных бруцеллезом сельскохозяйственных животных своевременно изолируют и направляют на санитарный убой, а затем под надзором государственного ветеринарного врача направляют на переработку.

«На проведение борьбы с энзоотическими болезнями на территории области выделено 388 млн. тенге, - отметил он. - Закуплены вакцины против тейлериоза КРС, мыта лошадей, сальмонеллеза сельскохозяйственных животных. В области ведется контроль и надзор за обеспечением безопасности пищевой продукции. Для этого работают 14 стационарных лабораторий, в том числе частных, в Шуском, Меркенском, Рыскуловском районах и городе Таразе, а также четыре передвижных ветеринарно-санитарных лабораторий. Функционируют десять убойных пунктов, 50 убойных площадок, три мясоперерабатывающих комбината и одно птицеперерабатывающее предприятие. По области действуют боле сорока биотермических ям для обеззараживания трупов животных, а также 16 стационарных и пять передвижных инсинераторов для сжигание трупов животных».

Все ветеринарные объекты в регионе взяты под контроль отделами ветеринарии и в случае нарушения требований ветеринарного законодательства будут наложены административные штрафы по ст. 406 Кодекса об административных правонарушениях.

«По кадастру захоронений сибирской язвы на территории области установлено 189 очагов сибирской язвы. Все очаги соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям - включены в топографическую карту, забетонированы, огорожены и установлены предупредительные таблички, получены акты на право постоянного землепользования и введены в единую автоматизированную информационную систему», - подчеркнул спикер.