Заблудившимся в степи иностранцам помогли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Департамента полиции Туркестанской области не только обеспечивают общественный порядок и спокойствие граждан, но всегда готовы оказать помощь заблудившимся в дороге. Только недавно сотрудники Созакского РОП помогли 4 гражданам Таджикистана, которые заблудились в дороге, направляясь домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В дежурную часть Созакского РОП на телефон «102» поступило сообщение о том, что граждане Таджикистана заблудились в дороге, у них в степи застряла автомашина и кончилось горючее. За помощью они обратились по телефону в районную полицию.

После получения сообщения участковые инспекторы полиции МПС Созакского РОП майор полиции Дидар Утешов, капитан полиции Самат Нургалиев и старший лейтенант полиции Жанболат Ордабек сразу же приступили к необходимым мероприятиям и выехали в указанном направлении. Хорошо ориентирующиеся в данной местности полицейские оперативно прибыли на место происшествия. В течение 5 часов стражи порядка обнаружили заблудившихся иностранных граждан и помогли им вытащить автомашину. Находившихся 12 часов в степи иностранцев живыми и здоровыми доставили в больницу, где их обогрели и оказали им медицинскую помощь.





Как выяснили полицейские, попросившие о помощи молодые люди, возвращались с заработков из России домой. В автомашине их было четверо. Они двигались по дороге, надеясь на навигатор, однако по пути заблудись. В итоге у них кончилось горючее, а автомашина застряла в песках. К тому же пропала мобильная связь и не было возможности связаться. Тогда двое из заблудившихся парней вышли на дорогу в поисках помощи. Прошедшие 75 км пешком парни встретили местных вахтовых работников и попросили сообщить в полицию. А стражи порядка Созакского РОП, в свою очередь, проявив оперативность и профессиональные навыки, нашли заблудившихся иностранцев и их автомашину.

Заблудившиеся в степи, иностранные граждане выразили огромную благодарность полицейским МПС Созакского РОП за оказанную помощь. «Благодаря стражам порядка мы все живы и здоровы. У нас заглохла машина, не было ни еды, ни воды, и застряли в степи, где не брала мобильная связь… Спасибо, что полицейские нашли нас и оказали помощь. Они настоящие профессионалы своего дела. Благодарим всех, кто протянул руку помощи, мы очень рады!» - поблагодарили молодые люди.





Полицейские Созакского РОП не раз оказывали помощь заблудившийся в дороге. Так, ранее майор полиции Дидар Утешов вместе с коллегами помогли семье из г. Нур-Султан, которая заблудилась в степи Созакского района, которые приехали навестить родственников.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам перед выездом в дальнюю дорогу заправить автомашины горючим, а также взять в дорогу достаточно провизии. Не стоит также слепо доверять навигаторам, а по возможности хорошо изучить дороги и карты. Если же вы заблудились или потерялись в дороге, незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону «102».