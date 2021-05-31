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    12:21, 31 Май 2021 | GMT +6

    Заблудившихся в темноте супругов спасли в горах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) помогли супругам в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОСО Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    30 мая в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступило сообщение о супругах которые в темноте сбились с тропы выше зоны отдыха «Лесная сказка».

    «На место происшествия выехала оперативная группа спасателей РОСО, включая кинологический расчет. Во время следования сотрудникам были предоставлены геолокационные данные пострадавших. Руководствуясь имеющейся информацией, спасатели совместно со спасателями зоны отдыха быстро нашли мужа и жену. Туристов сопроводили до автопарковки, где они были переданы родственникам», - сообщили в ведомстве.


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