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    14:06, 04 Май 2021 | GMT +6

    Заблудившихся в горах мужчин спасли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое молодых людей заблудились в районе Большого Алматинского пика. Их нашли спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОСО МЧС РК.

    Сообщение о пропаже двух молодых людей поступило в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда вечером 2 мая.

    «На помощь пострадавшим выехала оперативная группа спасателей РОСО. Добравшись на оперативном автомобиле до космостанции, сотрудники РОСО пешим ходом выдвинулись на вершину пика (3600 метров над уровнем моря). В результате поисково-спасательных работ, пострадавшие были обнаружены на противоположной от оперативного автомобиля западной стороне пика, в ущелье реки Проходная. Чтобы добраться до автотранспорта спасателей РОСО, необходимо было снова преодолеть подъем на пик. Для этого у молодых людей уже не было сил», - рассказали в ведомстве.

    Командир спасательного подразделения принял решение спускаться по ущелью реки.

    «Начало смеркаться, погода ухудшилась, шел снег с дождем. Когда стало совсем темно, двигаться по обрывистой местности было опасно, так как видимость была очень плохой. Спасателям РОСО с туристами пришлось остановиться и дожидаться рассвета. Во время ожидания заблудившихся накормили и дали горячего чая. Как только стало светать сотрудники РОСО с пострадавшими приступили к спуску. Добравшись до парковки Алма-Арасана, парней передали пограничной службе», - добавили в РОСО.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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