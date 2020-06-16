Заблудившиеся в горах двое подростков спасены в Туркестанской области

ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 14:00 часов 16 июня найденные в горах два ученика подростка были спущены с гор спасателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Спасательная операция по спуску с горы обнаруженных подростков длится более 5 часов, затрудняется скалистой местностью, высокогорьем и крутыми склонами.

Спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкент спасательная работа по спуску и спасению детей проводилась с применением альпинистского снаряжения.

Сегодня в 11:48 часов один подросток был спущен с опасной высоты и передан сотрудникам скорой медицинской помощи, осмотрен врачами, состояние удовлетворительное, телесных повреждений нет.

В 12-50 часов второго подростка спасатели с использованием снаряжения подняли на высоту 50 метров, далее спускают его в пешем порядке по тропинке более полутора часов.

В поисково-спасательных работах задействованы силы и средства всего 33 человека и 11 единиц техники. Это оперативно-спасательный отряд ДЧС г.Шымкент (7 работников и 2 ед. техники), ДЧС Туркестанской области (10 сотрудников и 3 ед. техники), бригада скорой медицинской помощи (5 работников и 1 ед. техники), отдел полиции (11 человека и 5 единиц техники).

Напомним, что 15 июня 2020 года в 5-ти км от с. Бургулюк Толебиского района Туркестанской области, зона отдыха «Бургулюк», в горах заблудились 3 ученика. В 00:58 час.16 июня поисковой группой ОСО ДЧС г.Шымкент обнаружено тело подростка 2003 г.р., который сорвался с обрыва, тело спущено и передано полиции.

Комитет по ЧС МВД РК предупреждает граждан, прежде чем отправляться в горы необходимо ознакомиться с правилами безопасности в горах.

О намеченном маршруте в горах необходимо предупреждать спасателей, родственников и оставлять данные с маршрутом и номерами контактных телефонов попутчиков.

Спасатели должны полностью получить информацию, о том, куда вы собирались пойти. Были случаи, когда говорили «пошел в горы» или «поднялся на гору», горных маршрутов и вершин очень много, поэтому конкретные данные всегда облегчат поисково-спасательные работы.

Не изменяйте намеченный маршрут. При изменении маршрута, родственники передадут спасателям неверную информацию, и вас будут искать в другом районе.

Не забудьте в рюкзак положить легкую куртку и накидку от дождя, солнцезащитные очки. С собой обязательно нужно иметь термос с чаем, спички, фонарик, термоизоляционный коврик, небольшую аптечку. Самая лучшая горная одежда это, ветрозащитная куртка, удобная обувь – желательно треккинговые ботинки, панама от солнца, рубашка с длинным рукавом и спортивные брюки. Одежда должна быть яркая.

«Если вы заблудились, нельзя ни в коем случае сходить с тропы, так вы окончательно собьётесь с пути и уйдёте еще дальше, - предупреждает КЧС. - Необходимо вызвать спасателей. Если намеченный маршрут оказался сложнее и протяженнее, вернитесь назад. Не переоценивайте свои силы – не пытайтесь за день пройти однодневный спортивный маршрут, который якобы кто-то проходит без напряжения. Исключите ночное хождение в горах без троп. Сокращая маршрут можно получить травму или потеряться. Спасатели не будут знать, где вас искать».



