Заблудившиеся в буран: полицейские нашли троих водителей в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские помогли найти троих водителей, заблудившихся в буран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

«26 января в Созакский РОП обратился житель Шымкента о том, что не может связаться со своим братом, который выехал на грузовой автомашине из Караганды в сторону Туркестанской области и не выходил на связь. Полицейские сразу же приступили к розыскным мероприятиям. Как оказалось, вместе с его братом в дорогу на грузовых автомашинах выехали еще двое водителей», - говорится в сообщении.

Учитывая резкое ухудшение погодных условий, полицейские вместе с сотрудниками ДЧС и с волонтерами из числа местных жителей выехали на поиски водителей. Спустя нескольких суток, в результате тщательно проведенных поисковых работ водителей обнаружили на территории п. Бетпакдала Созакского района.

Как выяснилось, мужчины хотели сэкономить время и решили коротким путем через Созак быстрее добраться домой в Шымкент. Однако, из-за ухудшения погодных условий, сильных снегопадов и метели, они заблудились по дороге и застряли в снежном заносе. У заблудившихся водителей разрядились телефоны и заканчивались продукты.

Полицейские привезли с собой около 400 литров дизельного топлива для грузовых автомашин и продукты питания, которые раздали водителям, а также оказали им необходимую помощь.