+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -24 °С
Алматы: -8 °С
USD 380.84 EUR 419.50
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заблудившиеся в буран: полицейские нашли троих водителей в Туркестанской области

29 Января 2020 09:00
Поделиться:
Заблудившиеся в буран: полицейские нашли троих водителей в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские помогли найти троих водителей, заблудившихся в буран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Новости по теме
Спасатели Аркалыка откопали из сугробов землянку с двумя мужчинами и кошкой
Метель в Актюбинской области: за сутки эвакуировано 148 человек Более 70 автомашин скопилось под экибастузским посёлком Шидерты Закрыты трассы из Нур-Султана во всех направлениях

«26 января в Созакский РОП обратился житель Шымкента о том, что не может связаться со своим братом, который выехал на грузовой автомашине из Караганды в сторону Туркестанской области и не выходил на связь. Полицейские сразу же приступили к розыскным мероприятиям. Как оказалось, вместе с его братом в дорогу на грузовых автомашинах выехали еще двое водителей», - говорится в сообщении.

Учитывая резкое ухудшение погодных условий, полицейские вместе с сотрудниками ДЧС и с волонтерами из числа местных жителей выехали на поиски водителей. Спустя нескольких суток, в результате тщательно проведенных поисковых работ водителей обнаружили на территории п. Бетпакдала Созакского района.

Как выяснилось, мужчины хотели сэкономить время и решили коротким путем через Созак быстрее добраться домой в Шымкент. Однако, из-за ухудшения погодных условий, сильных снегопадов и метели, они заблудились по дороге и застряли в снежном заносе. У заблудившихся водителей разрядились телефоны и заканчивались продукты.

Полицейские привезли с собой около 400 литров дизельного топлива для грузовых автомашин и продукты питания, которые раздали водителям, а также оказали им необходимую помощь.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив