Заблудившейся в степи семье из Нур-Султана помогли полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Семья с детьми оказалась в степи на автомашине без горючего, воды и связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

В Созакский РОП на пульт дежурной части «102» обратился за помощью житель столицы, который, следуя из города Нур-Султана, заблудился по дороге в степи.

Участковый инспектор полиции МПС Созакского РОП майор полиции Дидар Утешов сразу же выехал в район, откуда пришло сообщение, и приступил к розыскным мероприятиям. Страж порядка, хорошо знакомый с местностью, быстро сориентировался и добрался до места происшествия.

Как выяснили полицейские, обратившаяся за помощью семья на своей машине выехала из столицы, чтобы навестить родителей. В салоне, кроме водителя, находились его супруга и две дочери - 1,5 и 3,5 лет. По дороге в гости водитель заблудился, в машине закончился бензин, вдобавок перестала работать мобильная сеть. Заблудившиеся стали искать дорогу, а как только возобновилась связь, сразу же позвонили в полицию.

Глава семьи, житель Нур-Султана Ержан Алтынбаев выразил огромную благодарность полицейским Созакского РОП.

«Благодаря майору полиции Дидару Утешову, мы все живы и здоровы. По дороге у нас остановилась машина, закончилась еда и вода, также не работала мобильная связь и мы остались в степи с маленькими детьми. При первой возможности я сразу же позвонил полицейским. Спасибо участковому инспектору и его коллегам, которые оперативно нашли нас и оказали помощь. Это настоящие профессионалы своего дела, они наши защитники, которые всегда поддержат» - сказал водитель.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам перед дорогой заполнить бак горючим, а также пополнить запасы еды и питья. Если же вы попали в подобную ситуацию, то незамедлительно обращайтесь за помощью к полиции по телефону 102.