Заблудившемуся при посещении Арыстанбаба гражданину Израиля помогли полицейские

ОТЫРАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Гражданин Израиля Мустин Изаир посетил мавзолей Арыстанбаб, расположенный в Отрарском районе Туркестанской области. При посещении святых мест и осмотра исторических достопримечательностей иностранный гость заблудился, не зная, как выехать в сторону города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Иностранца заметили сотрудники туристкой полиции группы миграционной полиции Отырарского РОП. В ходе беседы майор полиции Серикбаев Мухит, капитан полиции Тулегенов Мурат и лейтенант полиции Шындалиев Асхат узнали адрес, где остановился иностранец. Затем стражи порядка доставили заблудившегося гостя до автовокзала п. Шаульдер, показали дорогу и посадили в такси до Шымкента.





В свою очередь, гражданин Израиля Мустин Изаир поблагодарил сотрудников туристкой полиции Отрарского РОП и пожелал им успехов в работе.