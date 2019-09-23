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Заблудившемуся при посещении Арыстанбаба гражданину Израиля помогли полицейские

23 Сентября 2019 17:00
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Заблудившемуся при посещении Арыстанбаба гражданину Израиля помогли полицейские

ОТЫРАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Гражданин Израиля Мустин Изаир посетил мавзолей Арыстанбаб, расположенный в Отрарском районе Туркестанской области. При посещении святых мест и осмотра исторических достопримечательностей иностранный гость заблудился, не зная, как выехать в сторону города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

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Иностранца заметили сотрудники туристкой полиции группы миграционной полиции Отырарского РОП. В ходе беседы майор полиции Серикбаев Мухит, капитан полиции Тулегенов Мурат и лейтенант полиции Шындалиев Асхат узнали адрес, где остановился иностранец. Затем стражи порядка доставили заблудившегося гостя до автовокзала п. Шаульдер, показали дорогу и посадили в такси до Шымкента.


В свою очередь, гражданин Израиля Мустин Изаир поблагодарил сотрудников туристкой полиции Отрарского РОП и пожелал им успехов в работе.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Туризм, МВД РК,
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