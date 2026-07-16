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    Заблудились на высоте более 3600 метров: в горах Алматы спасли восьмерых подростков

    Спасатели МЧС оказали помощь восьми подросткам в горах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заблудились на высоте более 3600 метров: в горах Алматы спасли восьмерых подростков
    Кадр из видео

    Инцидент произошел в районе Большого Алматинского пика в Бостандыкском районе.

    Группа подростков накануне утром самостоятельно поднялась на высоту 3681 метр над уровнем моря.

    Однако во время маршрута подростки сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься. Они обратились за помощью в экстренные службы.

    После получения сообщения спасатели оперативно определили их местонахождение и незамедлительно выдвинулись на помощь.

    К ним на помощь пришли спасатели Республиканской службы спасения Барыс МЧС совместно со Службой спасения ДЧС города Алматы.

    Прибыв на место, сотрудники МЧС сопроводили подростков по безопасному маршруту и благополучно спустили их до экопоста «Алма-Арасан».

    Медицинская помощь никому не потребовалась.

    Ранее спасатели Алматы помогли троим туристам после того, как они заблудились в районе «Черного водопада» на высоте 2650 метров.

    Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор