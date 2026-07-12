Троих заблудившихся туристов спасли в горах Алматы

Спасатели Алматы ночью помогли троим туристам спуститься с гор после того, как они заблудились в районе «Черного водопада» на высоте 2650 метров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

— Помощь потребовалась трем туристам, которые в районе «Черного водопада» на высоте около 2650 метров над уровнем моря с наступлением темноты потеряли ориентир и не смогли самостоятельно продолжить спуск. На место незамедлительно выехали силы и средства Службы спасения ДЧС города Алматы. Спасатели оперативно обнаружили туристов и обеспечили их безопасный спуск с горной местности. В медицинской помощи туристы не нуждались, — отметили в МЧС РК.

МЧС напоминает: перед выходом в горы необходимо заранее планировать маршрут, учитывать погодные условия, рассчитывать время возвращения до наступления темноты, иметь при себе заряженный телефон, фонарь и сообщать близким о своих планах.

Напомним, травмированного туриста эвакуировали с пика Маншук Маметовой в Алматинской области.