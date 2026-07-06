Травмированного туриста эвакуировали с пика Маншук Маметовой в Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области на пике Маншук Маметовой, расположенном на высоте 4194 метров над уровнем моря, помощь спасателей потребовалась одному из участников туристической группы, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

Группа из трех человек совершала восхождение по маршруту через перевал Антикайнен. Во время подъема один из туристов, гражданин Российской Федерации, получил травму и не смог самостоятельно продолжить движение.

После поступления сообщения к месту происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали ему необходимую помощь и организовали безопасный спуск с высокогорного участка маршрута. После завершения спасательной операции турист был передан сотрудникам Центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации.

Ранее сообщалось о том, что туристку с травмой ноги спасли возле Большого Алматинского озера.