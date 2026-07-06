Туристку с травмой ноги спасли возле Большого Алматинского озера

Сегодня, 6 июля, в районе Большого Алматинского озера на высоте около 2300 метров над уровнем моря спасли туристку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации ведомства, инцидент произошел во время спуска туристки с горного маршрута. Девушка получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить движение.

После поступления сообщения к месту незамедлительно выдвинулись сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Спасатели обнаружили пострадавшую, оказали ей первую медицинскую помощь и организовали безопасный спуск до визит-центра «Аюсай».

Девушку передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

В ДЧС призывают туристов соблюдать меры предосторожности при нахождении в горах: выбирать маршруты, соответствующие уровню физической подготовки, использовать удобную обувь и при необходимости обращаться за помощью к спасателям по номеру 112.

Ранее спасатели оказали помощь подростку, пострадавшему от укуса змеи на озере Кольсай.