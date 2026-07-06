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    Туристку с травмой ноги спасли возле Большого Алматинского озера

    Сегодня, 6 июля, в районе Большого Алматинского озера на высоте около 2300 метров над уровнем моря спасли туристку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Туристку с травмой ноги спасли возле Большого Алматинского озера
    Кадры из видео МЧС РК

    По информации ведомства, инцидент произошел во время спуска туристки с горного маршрута. Девушка получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить движение.

    После поступления сообщения к месту незамедлительно выдвинулись сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Спасатели обнаружили пострадавшую, оказали ей первую медицинскую помощь и организовали безопасный спуск до визит-центра «Аюсай».

    Девушку передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

    В ДЧС призывают туристов соблюдать меры предосторожности при нахождении в горах: выбирать маршруты, соответствующие уровню физической подготовки, использовать удобную обувь и при необходимости обращаться за помощью к спасателям по номеру 112.

    Ранее спасатели оказали помощь подростку, пострадавшему от укуса змеи на озере Кольсай.

    Туризм ДЧС МЧС Регионы Казахстана Горы Алматы Спасатели
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор