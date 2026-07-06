Подростка спасли после укуса змеи на озере Кольсай

16-летнюю девушку, пострадавшую от укуса змеи на территории озер Кольсай, спасатели оперативно доставили в больницу после оказания первой помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации ведомства, инцидент произошел во время несения дежурства сотрудниками оперативно-спасательного отряда. К ним обратились отдыхающие, сообщившие, что подростка укусила змея.

Спасатели незамедлительно оказали пострадавшей необходимую помощь на универсальном спасательном пункте, после чего служебным автотранспортом транспортировали ее в медицинское учреждение.

В МЧС призывают граждан соблюдать осторожность: в жаркий период пресмыкающиеся особенно активны. Спасатели рекомендуют не сходить с обозначенных маршрутов, тщательно осматривать место привала и не пытаться приближаться к змеям или ловить их.

При укусе необходимо немедленно обратиться за медпомощью и звонить по номеру 112.

Ранее мужчину спасли после укуса ядовитой змеи в Жамбылской области.